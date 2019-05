Diocesi: Bologna, il 27 maggio seminario per vescovi e rettori emiliani su “La dimensione sociale dell’università”

Si svolgerà, lunedì 27 maggio, nella Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, a Bologna, il seminario di studio riservato “La dimensione sociale dell’università”, promosso dalla stessa Facoltà Teologica e dall’Università di Bologna. A introdurlo, l’arcivescovo mons. Matteo Zuppi, che è anche Gran Cancelliere della Facoltà, e Francesco Ubertini, rettore dell’Ateneo. Parteciperanno i vescovi dell’Emilia-Romagna e i rettori delle Università presenti nella regione. Il seminario ricorda la ricorrenza dei vent’anni del “Bologna process”. “Questo incontro costituisce una preziosa occasione di scambio, in cui far riecheggiare il messaggio rivolto da Papa Francesco in occasione del suo incontro con l’Università di Bologna: ‘La ricerca del bene è la chiave per riuscire veramente negli studi; l’amore è l’ingrediente che dà sapore ai tesori della conoscenza e, in particolare, ai diritti dell’uomo e dei popoli’”, segnala una nota della diocesi. Che ricorda anche l’appello del pontefice a tutti i soggetti della vita universitaria: “rispondere ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale con scelte dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza e la condivisione”.