Clericus cup: Roma, si giocheranno oggi le due semifinali. Derby tra missionari

Si giocheranno oggi, sabato 25 maggio, le due semifinali della Clericus cup, il torneo di calcio promosso dal Csi. L’appuntamento è sui campi del Centro Pio XI dove si giocherà la sfida fra San Guanella e Amici e Collegio Urbano, sfida tra missionari, fra calciatori in gran parte dei paesi africani. L’altra semifinale vedrà di fronte Sedes Sapientiae e North American Martyrs, seminari entrambi sempre presenti nelle 13 edizioni del torneo. Gli statunitensi puntano al “poker”, dopo il successo ottenuto nel 2018. La Sedes sogna invece di sfatare il tabù scudetto, o almeno ottenere il pass per disputare per la prima volta la finale per il “Saturno”. Nelle fila della Sedes, la miglior difesa e il miglior attaccante del torneo, il tanzaniano Deogratias Nyamwihula, attuale leader tra i bomber con 6 reti in 4 gare.