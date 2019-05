A Sua Immagine: oggi don Patriciello commenta il Vangelo da Auschwitz-Birkenau. Domani lo speciale “Piena di grazia” dedicato a Maria

Un viaggio alla scoperta di Monreale, in Sicilia, città che fa parte dell’itinerario arabo-normanno dell’Unesco, nota per i mosaici della cattedrale. Ad accompagnare i telespettatori di “A Sua Immagine” sarà la conduttrice, Lorena Bianchetti, oggi, alle 15.55, su Rai Uno. Alle 16.15, “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento al Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello in pellegrinaggio in Polonia visita i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, portando la parola del Vangelo nel cuore dell’orrore nazista. “Piena di grazia” è, invece, il titolo della puntata domenicale di “A Sua Immagine” di domani, domenica 26 maggio, in onda in diretta, alle 10.30. Ad approfondire la figura di Maria in studio, il teologo Giuseppe Lorizio e l’attrice Emanuela Aureli. Nel corso della puntata del programma realizzato dalla Rai con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, testimonianze anche del filosofo Massimo Cacciari e della cantante israeliana Noa. E, ancora, servizi dalle tante realtà di devozione a Maria nel nostro Paese, tra cui il santuario di Pompei. Dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, alle 10.55, linea alla Messa, in diretta su Rai Uno, trasmessa questa domenica dal Santuario Maria SS.ma di Tindari, in Sicilia. La regia della ripresa televisiva è di Gianni Epifani mentre il commento di Orazio Coclite. Infine, chiude l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento, alle 12, del Regina Coeli di Papa Francesco da piazza San Pietro. Per rivedere le puntate del programma e per approfondimenti è possibile consultare il sito Raiplay.it, alla pagina dedicata ad “A Sua Immagine”, oppure consultare il sito Ceinews.it della Chiesa cattolica italiana.