Teologia: Facoltà teologica del Triveneto, aperte iscrizioni anno accademico 2019/2020

Due percorsi universitari, proposti in diverse sedi del Triveneto, aperti ai laici, uomini e donne, che desiderino acquisire una preparazione teologico-umanistica tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia, delle scienze umane; una formazione da spendere soprattutto nella scuola, come insegnanti di religione cattolica, ma che offre competenze utili anche per figure “educative” a servizio della comunità cristiana e della società. È questa, in sintesi, la proposta formativa della Facoltà teologica del Triveneto, che ogni anno è frequentata da circa 1600 studenti (tre su quattro sono laici) e dove insegnano 350 docenti. Le iscrizioni all’anno accademico 2019/2020 sono aperte ed è possibile scegliere fra il percorso di Teologia e il percorso di Scienze religiose. Quest’anno il percorso di Teologia offre due novità un corso di Teologia della missione e poi un indirizzo teologico che porterà l’attenzione sulla dimensione urbana dell’evangelizzazione, sulla conversione tra religione, spiritualità e stili di vita. Per i programmi, consultare i siti dei singoli istituti al link: http://www.fttr.it/offerta-formativa/percorso-di-scienze-religiose/.