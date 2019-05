Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domenica 26 maggio puntata dedicata alla magia e al miracolo del sorriso

La magia ed il miracolo del sorriso al centro della prossima puntata di “Sulla Via Di Damasco” in onda domenica 26 maggio alle 9 su Rai Due, in compagnia di un prete speciale, un mago per passione, don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales, che sorprenderà la conduttrice, Eva Crosetta, con uno dei suoi tanti giochi di prestigio. Racconterà dei suoi spettacoli e della missione di essere gioia in un mondo triste, individualista, aiutando le persone, nel solco del messaggio di Don Bosco, a riscoprirsi bambini recuperando la capacità di meravigliarsi, di stupirsi, di sognare. Ed il carisma salesiano ha conquistato anche il primo protagonista della puntata, don Luca Barone, che presenterà il Colle Don Bosco (Asti), il luogo dove è iniziata la missione del santo e amico dei giovani, raggiungendo 134 nazioni del mondo. Nell’altro servizio, Christopher Castellini, amico del mago Sales e illusionista mentale, racconterà la sua sfida personale contro la distrofia muscolare. E dopo le sorprese di un altro mago, Walter Rolfo, il programma di Vito Sidoti si concluderà con l’illusionista, Arturo Brachetti, e la magia che Dio ha operato su di lui con la vocazione di far sognare e di far sorridere uomini, donne e bambini di tutto il mondo.