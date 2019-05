Papa Francesco: per la prima volta nomina quattro donne consultori della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi

Per la prima volta, per volere di Papa Francesco, la Segreteria generale del Sinodo dei vescovi si avvarrà del contributo di quattro donne: tre suore e una laica. Il Papa, infatti, ha nominato oggi consultori della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi tre suore: Nathalie Bécquart Xavière, già direttrice del Servizio nazionale della Conferenza episcopale francese per l’evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni; Alessandra Smerilli, docente di Economia presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle settimane sociali dei Cattolici della Conferenza episcopale italiana, consigliere dello Stato della Città del Vaticano; María Luisa Berzosa Gonzàlez, direttrice di Fe y alegría (Spagna). Ad esse si aggiunge Cecilia Costa, docente di Sociologia presso l’Università Roma Tre. Il Papa ha nominato, inoltre, consultori della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi padre Giacomo Costa, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali, Presidente della Fondazione Culturale San Fedele; don Rossano Sala, docente di Pastorale Giovanile presso la Pontificia Università Salesiana, direttore della rivista Note di pastorale giovanile.