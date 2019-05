Maria Eletta Martini: raccolti in un libro i suoi articoli. Il 31 maggio la presentazione a Lucca

Si intitola “Con ispirazione cristiana nella realtà sociale” il libro curato dal giornalista Lorenzo Maffei, collaboratore di Toscana Oggi, che ha raccolto tutti gli articoli che Maria Eletta Martini ha scritto in 60 anni sulla rivista lucchese “Regnum Christi”. Il volume (Studium Edizioni) sarà presentato il 31 maggio, alle 17.30, a Lucca nella Sala Maria Eletta Martini: introdurrà la storica Tiziana Noce e poi interverrà la parlamentare Rosy Bindi. La pubblicazione è nata per desiderio di omaggiare e promuovere la figura di Maria Eletta Martini, esponente di spicco del cattolicesimo democratico italiano, parlamentare Dc dal 1963 al 1992, che abbracciò le tesi di Aldo Moro. La Fondazione “Regnum Christi”, editrice dell’omonima rivista, ha affidato a Maffei il compito di raccogliere i 143 articoli scritti dalla Martini dal 1946 al 2006, cui ne sono stati aggiunti ulteriori 7 dove compaiono, per lo più sotto forma di intervista, importanti dichiarazioni della Martini stessa. Nel libro è pubblicato anche il discorso commemorativo che nel 2017 a Lucca fu pronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dove definì Martini “madre della Repubblica”.