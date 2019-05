Diocesi: Firenze, per Settimana comunicazioni sociali incontro con Paolo Ruffini

Convegni, cinema e teatro per promuovere la “cultura dell’incontro” nella comunicazione. Il tema “Dalle community alle comunità” dettato dal messaggio di Papa Francesco “guiderà” la Settimana di eventi promossi dall’arcidiocesi di Firenze per preparare e accompagnare la 53ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che la Chiesa celebra domenica 2 giugno: alle ore 10.30 nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, ci sarà la Santa Messa presieduta dal card. Giuseppe Betori. Il “clou” dei momenti di riflessione mercoledì 29 maggio alle 17: nel salone di Palazzo Orlandini del Beccuto (via dei Pecori 8), riflettori puntati sui social con il tema “Fare comunità anche in rete”. Dopo il saluto dell’arcivescovo Betori, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero vaticano per la comunicazione, dialogherà con Martina Ricci (Pastorale universitaria) e Andrea Cuminatto (Ucsi). Condurrà Andrea Fagioli, direttore di “Toscana Oggi”. La “Settimana” si aprirà lunedì 27 maggio, partendo proprio dal valore della Parola: alle 21, nella Sala Pitti del Convitto “La Calza” don Antonio Sciortino, direttore di Vita Pastorale, terrà una meditazione su “Con Paolo verso comunità che vogliono lasciarsi rinnovare dallo Spirito”. Al cinema sarà dedicata la serata di martedì 28 maggio. Alle 21, con ingresso gratuito, nell’auditorium dello Stensen (viale don Minzoni 25/C) a cura dell’Acec Toscana e della Fondazione Stensen proiezione del film “A voce alta-La forza della Parola”, dopo i saluti di mons. Andrea Bellandi, arcivescovo eletto di Salerno-Campagna-Acerno, padre Ennio Brovedani e Vito Rosso.

Chiusura con il teatro che mette in scena la Fede. Giovedì 6 giugno alle ore 21, nell’auditorium di Spazio Reale a San Donnino la serata finale con premiazione della quarta edizione della rassegna di teatro sacro amatoriale “In scena la fede”, promossa dal Centro diocesano di pastorale giovanile.