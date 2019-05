Argentina: la Caritas si prepara alla Colletta nazionale “Condividere trasforma le vite”

La Caritas argentina promuove anche quest’anno la propria Colletta annuale, che si terrà l’8 e il 9 giugno, con lo slogan “Condividere trasforma le vite” (“Compartir transforma vidas”). Nel comunicato dell’organismo, pervenuto al Sir, si precisa che nell’ambito della Caritas operano in Argentina più di 32.000 volontari e operatori pastorali, che costituiscono circa 3.500 gruppi di lavoro e si interfacciano direttamente e personalmente con più di 92.200 persone, in contesti di estrema povertà.

In questa nuova edizione della Colletta, la Caritas invita tutti i cittadini ad aderire con un contributo economico, accompagnando così la propria missione per rispondere ai bisogni urgenti e strutturali dei più poveri. Quanto raccolto andrà a sostenere i programmi relativi ad alimentazione, istruzione, salute, dipendenze, lavoro, alloggio, tra gli altri.