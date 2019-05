Spiritualità: Unitalsi sezione marchigiana, domenica 26 il IV pellegrinaggio regionale dei bambini a Loreto

“Solo chi ama impara a volare”: è questo il tema del IV pellegrinaggio regionale dei bambini a Loreto, organizzato della sezione marchigiana dell’Unitalsi, che si terrà domenica prossima 26 maggio.

All’evento, che avrà come tema la favola di “Peter Pan”, prenderanno parte oltre 400 pellegrini, soci dell’Associazione, fra cui più di 30 bambini ammalati e disabili dell’Istituto Bignamini, della Fondazione Don Gnocchi e della Fondazione Salesi.

Il programma della giornata vedrà l’arrivo dei partecipanti da tutte le sottosezioni Unitalsi delle Marche alle ore 9 in piazza della Madonna a Loreto. La mattina è previsto l’incontro ideale con la favola di Peter Pan con giochi e divertimenti creati a tema per i bambini. Dopo il pranzo, alle ore 15, si terrà la cerimonia del passaggio in Santa Casa seguita dalla Messa che verrà celebrata nella basilica superiore e successivamente dalla processione eucaristica in piazza, entrambe presiedute dall’arcivescovo prelato di Loreto, mons. Fabio Dal Cin. Sarà inoltre presente, in veste di narratrice, la giornalista del Tg1 Barbara Capponi.

Al termine verrà offerta la merenda sempre in piazza della Madonna, animata da uno spettacolo di bolle di sapone e dal lancio dei palloncini.

“Ogni anno – dichiara Massimo Graciotti, presidente della sezione marchigiana dell’Unitalsi – ritrovarci sulla piazza di Loreto, con i nostri volontari e i nostri bambini e le loro famiglie, è un’emozione davvero indescrivibile. Questa giornata rappresenta molto per tutta la nostra sezione, che riscopre la gioia di condividere momenti intensi di preghiera, ma anche occasioni di svago e divertimento”.