Sanità: Policlinico Gemelli, al via il Comprehensive Cancer Center per un’assistenza sempre più efficace e personalizzata

Offrire un’assistenza sempre più efficace e personalizzata, finalizzata ad accompagnare e prendere per mano il paziente malato di tumore in tutte le fasi del suo percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Mettendo sempre al centro la persona. Questo l’obiettivo del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs che ha appena preso il via, nuova realtà di ricerca e cura per i malati di tumore, sede di una strutturata ricerca di base e traslazionale sul cancro coniugata con un portfolio integrato di servizi e prestazioni che abbracciano tutto il percorso clinico-assistenziale del paziente. Il Centro per la cura del cancro è stato presentato questa mattina presso l’Aula Brasca del nosocomio, insieme con il il Bilancio di missione 2018 della Fondazione Gemelli che riassume un anno di attività clinica e di ricerca e i progetti per il futuro. Il Policlinico Gemelli è uno dei principali centri oncologici italiani ed è membro di Alleanza contro il cancro, network di cui fanno parte tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nazionali dedicati al trattamento e alla ricerca contro i tumori. Circa 50mila pazienti oncologici curati ogni anno, oltre 22mila ricoveri, oltre 1 milione di prestazioni ambulatoriali, 12.600 interventi di chirurgia oncologica, più di 26mila chemioterapie, 35mila sedute di radioterapia. Un lavoro continuo nelle 24 ore che impegna complessivamente 5.322 lavoratori, donne per il 60% e di età media 46 anni, di cui 1018 medici e 2111 infermieri.