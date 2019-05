Rondine Cittadella della Pace: dal 7 al 9 giugno la quarta edizione del festival internazionale “YouTopic Fest”

Si avvicina l’appuntamento (dal 7 al 9 giugno) con YouTopic Fest, il festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine e giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Nella Cittadella della Pace alle porte di Arezzo si confronteranno rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, giornalisti, accademici ed artisti sui molteplici volti del conflitto. YouTopic Fest, spiegano gli organizzatori, sarà anche l’occasione con cui “i giovani di Rondine rilanceranno l’Appello di Leaders for Peace, la campagna con cui chiedono ai leader di governo e alla comunità internazionale di investire nella formazione di leader di pace per ridurre il numero di conflitti armati nel mondo”. In questa edizione si cercherà di dare risposte a domande quali: “È possibile trasformare il conflitto attraverso l’innovazione sociale?”, “Come i media raccontano i maggiori conflitti internazionali e come gli attori coinvolti influenzano tale rappresentazione?”. Domande che stimolano da una parte la riflessione di economisti, imprenditori, organizzazioni e associazioni e dall’altra un confronto tra giornalisti e professionisti che operano in aree critiche, fino ai giovani di Rondine, che vivono in luoghi di conflitto. Un’attenzione particolare verrà dedicata all’azione di contrasto ai comportamenti di incitamento all’odio (hate speech).