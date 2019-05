Elezioni europee: conto alla rovescia -3. Tibeau (Francia), “voto è atto di cittadinanza”

Votare “è un atto di cittadinanza” e “un dovere” anche per Tibeau, francese: un’affermazione netta nel giorno in cui prendono avvio le operazioni per la rielezione dell’Europarlamento, che in Italia si terranno però nella sola giornata di domenica 26 maggio. Tibeau non mette in discussione la partecipazione al voto, anche se vorrebbe l’Europa prendesse sul serio le questioni dell’ambiente, le migrazioni e le questioni sociali. I giovani sono “attaccati” agli obiettivi sociali dell’Europa, che, dice, “è il nostro futuro”.