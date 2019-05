Editoria: Gregoriana, il 29 maggio presentazione del libro “Ricomporre l’identità. Terremoto, città e beni culturali della Chiesa”

“Ricomporre l’identità. Terremoto, Città e Beni Culturali della Chiesa”: è il titolo del volume che sarà presentato il 29 maggio (ore 16,30) presso la Pontificia Università Gregoriana curato da Ottavio Bucarelli (Artemide editore). Il volume, si legge in un comunicato della Gregoriana, è frutto del convegno “Ricomporre l’identità. Terremoto, Città e Beni Culturali della Chiesa”, svoltosi presso l’ateneo pontificio il 30 novembre 2017, organizzato dalla Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, con il patrocinio dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il contributo di Assicurazioni Generali e il sostegno dell’agenzia Ansa. “A più di due anni dai drammatici avvenimenti che hanno colpito le regioni del Centro Italia, devastando e, in alcuni casi, polverizzando letteralmente un patrimonio materiale testimone della storia, della cultura, dell’arte e della vita religiosa di molte comunità il volume si offre come strumento di riflessione su quanto accaduto, su cosa si è fatto e sul modo corretto di procedere nella ricostruzione e nel ritorno alla normalità di vita di intere popolazioni e nel corretto recupero, ove possibile, dei luoghi e delle cose”. Alla presentazione interverrano, tra gli altri, mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, Alessandra Marino, dirigente Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico (Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, MiBAC) e Daniela Esposito, direttore della Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (Sapienza Università di Roma).