Diocesi: Prato, il nuovo vescovo Nerbini farà il suo ingresso il 7 settembre. Il 30 giugno l’ordinazione episcopale

La diocesi di Prato accoglierà il nuovo vescovo, mons. Giovanni Nerbini, sabato 7 settembre, vigilia della Natività di Maria, festa della città. Stabilita anche la data dell’ordinazione episcopale del nuovo pastore della Chiesa pratese: sarà domenica 30 giugno nella cattedrale di Fiesole. Orari e dettagli delle due celebrazioni sono da definire ma la macchina organizzativa delle due diocesi si è già messa in moto, spiega un comunicato della diocesi di Prato.

L’ufficializzazione delle due date è arrivata durante lo svolgimento dell’Assemblea generale della Cei, alla quale hanno partecipato il vescovo uscente Franco Agostinelli e il vescovo eletto Giovanni Nerbini.

Il 27° vescovo di Prato, il quarto residenziale, arriverà dunque nei giorni della festa più cara ai pratesi, quella dell’8 settembre, conosciuta in città con il nome di “Madonna della Fiera”. Mons. Nerbini parteciperà al corteggio storico e officerà la solenne ostensione del Sacro Cingolo, la reliquia mariana simbolo della città custodita da otto secoli nella cattedrale di Prato. A fine giugno, domenica 30, è prevista l’ordinazione episcopale perché mons. Nerbini deve essere consacrato vescovo, attualmente è vicario generale della diocesi di Fiesole e parroco dell’unità pastorale di Rignano sull’Arno.

Mons. Agostinelli, che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età, è stato nominato amministratore apostolico e continuerà a guidare la Chiesa pratese in attesa della “presa in possesso” della diocesi da parte di mons. Giovanni Nerbini.