Diocesi: Nardò-Gallipoli, lunedì 27 maggio si presenta il volume sui tesori e gli inventari della cattedrale

Lunedì 27 maggio (ore 19), nella “Sala Roma” annessa al Museo diocesano di piazza Pio XI, ci sarà la presentazione dell’ultima edizione dei Quaderni della diocesi di Nardò-Gallipoli, dal titolo “Tesori e inventari della cattedrale di Nardò (sec. XV-XIX)”. Dopo l’introduzione a cura di Marcello Gaballo (curatore dell’opera), il libro sarà presentato da Mario Spedicato e Paolo Agostino Vetrugno, docenti dell’Università del Salento. Il volume, XI dei Supplementi, edito nel 2019 da Mario Congedo (Galatina), consta di 248 pagine ed è stato scritto da mons. Giuliano Santantonio, parroco della cattedrale e direttore dell’Ufficio diocesano beni culturali. Il testo, con foto di Lino Rosponi, ha la prefazione di Maurizio Nocera e riporta ben 13 inventari degli oggetti sacri custoditi in cattedrale, a Nardò, allegati agli atti delle visite pastorali compiute dai vescovi succedutisi nella sede neretina, a cominciare da quelli indicati nelle tre visite pastorali di mons. Ludovico De Pennis (1451–1483) sino a quelli della prima metà del secolo scorso. Paziente e dotto lavoro di ricognizione, ha richiesto notevole impegno a causa dell’interpretazione e trascrizione dei manoscritti, quasi tutti in latino, abilmente tradotti per facilitare la comprensione della particolare ricchezza del più importante edificio della diocesi, accumulatasi nei secoli grazie alla munificenza di vescovi mecenati, tra i quali, i De Franchis, il Fortunato e il Sanfelice, il Carafa e il Lettieri.