Diocesi: Jesi, sabato 25 maggio inaugurazione della nuova cooperativa sociale agricola “Orto del sorriso”

Verrà presentata pubblicamente sabato 25 maggio, a Jesi, la nuova cooperativa sociale agricola “Orto del sorriso”. Il progetto, spiega una nota, è “nato quattro anni fa da un’intuizione della parrocchia di San Giuseppe e della Caritas diocesana di Jesi, con lo scopo di valorizzare, in una logica di coinvolgimento locale e sociale, i terreni messi a disposizione dalla diocesi, da enti pubblici o privati, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in difficoltà economica”. Dopo un percorso di start up, il 6 marzo 2019 è nata la cooperativa agricola sociale “Orto del sorriso” che ha in gestione circa due ettari di terreno e cura sia la parte amministrativa del progetto che quella di animazione e promozione. Alle 11 di sabato 25 si terrà in via Calabria 47, a Jesi, una conferenza stampa di presentazione a cui seguirà il taglio del nastro e un momento conviviale con i prodotti dell’“Orto del sorriso”. Dalle 18, è in programma un’apericena aperta a tutti.