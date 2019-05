Diocesi: Ancona, domani a “Le Giornate per l’anima” si riflette sulla “cura della persona umana” con Alici e Marinelli

Anche quest’anno l’arcidiocesi di Ancona-Osimo promuove il festival di cultura e spiritualità “Le Giornate dell’anima”. Quest’anno il tema è “Dare un’anima alla società”, che sarà declinato in tre ambiti: l’economia, la sanità e la scuola. La settima edizione de “Le Giornate dell’anima”, già in corso, s’iscrive nel programma dell’anno francescano 2019-2020 per celebrare la partenza di San Francesco da Ancona per l’Egitto. Tre gli ambiti prescelti: economia, bioetica e scuola, e per ogni incontro due i relatori invitati. Grande risposta ha avuto il primo appuntamento lo scorso 17 maggio con due noti economisti marchigiani: Alberto Niccoli e Luigino Bruni. Il secondo appuntamento si terrà domani, venerdì 24 maggio, alle ore 17,45, al teatro della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in corso Mazzini: la questione messa a tema è quella della “cura della persona umana”; guideranno la riflessione due bioeticisti marchigiani: Luigi Alici e Massimiliano Marinelli. Marino Cesaroni, direttore di “Presenza”, coordinerà l’incontro che sarà presieduto da mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, che promuove l’iniziativa, ideata dal card. Menichelli e diretta da Giancarlo Galeazzi.

Al tema dell’incontro i due relatori hanno dedicato diverse pubblicazioni: Alici è autore del libro “Il fragile e il prezioso. Bioetica in punta di piedi” (Morcelliana 2016) e curatore di tre volumi (pubblicati da Aracne): “La felicità e il dolore. Verso un’etica della cura” (2010), “Il dolore e la speranza. Cura della responsabilità, responsabilità della cura” (2011) e “Prossimità difficile. La cura tra compassione e competenza” (2012); Marinelli è autore del libro “Trattare le malattie, curare le persone. Idee per una medicina narrativa” (Franco Angeli 2016) e curatore del volume “Persone che curano” (Aracne 2019). L’ingresso è libero.