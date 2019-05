Assemblea Cei: comunicato finale, Papa Francesco ha approvato la terza edizione in lingua italiana del Messale Romano

Alla 73ª Assemblea generale della Cei, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 20 a oggi, è stato annunciato che Papa Francesco ha approvato la terza edizione in lingua italiana del Messale Romano. Lo ricorda il comunicato finale dell’Assemblea diffuso oggi. “Sinodalità e collegialità, riforma dei processi matrimoniali e rapporto tra vescovo e sacerdoti” sono le questioni che Papa Francesco ha approfondito durante l’ampio dialogo con i vescovi, che ha aperto i lavori della Assemblea generale, prosegue la nota.

Innanzitutto, il Pontefice ha ricordato che “il cammino della sinodalità è dimensione costitutiva della Chiesa, attiene al suo modo di vivere e operare e trova la sua forma specifica nell’esercizio collegiale del ministero episcopale”. Promuovere “sinodalità dal basso in alto” – quindi, con il coinvolgimento dei laici – è “la prima condizione anche per promuovere un Sinodo”; condizione completata dalla “sinodalità dall’alto verso il basso”, rispetto alla quale il Papa ha rinviato all’intervento fatto a Firenze in occasione del Convegno ecclesiale nazionale, quando ha tracciato il piano per la Chiesa in Italia.

In secondo luogo, “il Santo Padre è tornato sulla riforma dei processi matrimoniali, sottolineando come essa richieda di trovare piena attuazione, quale segno di prossimità, celerità e gratuità delle procedure: modalità con cui la Chiesa si mostra madre a quanti sono segnati dalla ferita di un amore spezzato”.

Infine, il terzo spunto di riflessione ha centrato il rapporto – “spina dorsale su cui si regge la comunità diocesana” – tra il vescovo e i sacerdoti. Al riguardo, il Papa ha richiamato al “compito inderogabile” della vicinanza: “Siate padri di tutti i vostri sacerdoti, interessatevi e cercateli, visitateli, sappiate trovare tempo per ascoltarli, perché ciascuno di loro si senta stimato e incoraggiato dal proprio vescovo”.