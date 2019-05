Vita: Dicastero laici, famiglia e vita, da domani a Roma convegno internazionale “Yes to Life”

“Yes to Life! – Prendersi cura del prezioso dono della vita nella fragilità”: è il titolo del convegno internazionale che si apre domani a Roma (fino al 25 maggio), organizzato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita in collaborazione con la Fondazione “Il Cuore in una Goccia” onlus. Un evento con al centro il tema dell’accoglienza e della cura della vita nascente, come si legge in un comunicato stampa dello stesso Dicastero. Il convegno, che affronterà il tema sotto il profilo medico-scientifico e pastorale, vedrà la partecipazione di medici ed esperti internazionali di cure perinatali e psicologia familiare. Tra questi Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, Giuseppe Noia, direttore dell’hospice perinatale al Policlinico universitario “A. Gemelli”, fondatore e presidente della Fondazione “Il cuore in una goccia” onlus, Italia, mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Carlo Bellieni, Unità di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale universitario di Siena, card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. L’incontro si concluderà, sabato 25, con l’udienza di Papa Francesco.