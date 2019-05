Terzo settore: Costalli (Mcl), “la politica tuteli e incentivi i valori della solidarietà”

“Un richiamo chiarissimo alla politica affinché tuteli e incentivi i valori della solidarietà messi in campo dal Terzo Settore”: così il presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), Carlo Costalli, commenta l’intervento del presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, nell’introduzione della seconda giornata dell’Assemblea dei vescovi italiani. “Sono parole inequivocabili, per le quali non possiamo che esprimere il nostro ringraziamento e la piena condivisione”, aggiunge Costalli, per il quale sono parole che “vanno apprezzate e tradotte in pratica, come pure l’importantissimo appello ad andare a votare ‘per portare più Italia in Europa’”.

“Mentre assistiamo ancora una volta ai balletti di una politica insensibile e sorda alle ragioni di chi si impegna per il prossimo, fino a imporre pesanti tagli al Terzo Settore anche attraverso politiche fiscali penalizzanti, le parole del card. Bassetti ci rincuorano e offrono nuovi spazi alla speranza di un mondo più solidale verso i deboli”, sottolinea il presidente di Mcl.

“Il nostro mondo di corpi intermedi che, per dirla con le parole del cardinale, si esprimono attraverso ‘valori e progetti realizzati, di assistenza sociale, di servizi socio-sanitari, di spazi educativi e formativi, di volontariato e di impegno civile’, speriamo trovi finalmente cittadinanza anche nelle stanze della politica. Perché parlare di una società più giusta non può rimanere solo un chiacchiericcio, ma deve tradursi in precise scelte concrete”, conclude Costalli.