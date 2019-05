Terremoti: Ingv e e Arma dei Carabinieri in sinergia per il potenziamento della rete di monitoraggio

Potenziamento della Rete sismica nazionale per scopi di sorveglianza sismica e di protezione civile, attività di estrema rilevanza per la pubblica sicurezza nazionale. Sono gli obiettivi del protocollo firmato ieri, ma reso noto oggi, presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, dal comandante generale Giovanni Nistri e dal presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni. Il protocollo, di durata decennale, dà inizio a una stretta collaborazione tra l’Arma e l’Ingv, entrambi strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

L’Ingv, attraverso le competenze del suo Osservatorio nazionale terremoti (Ingv-Ont), realizzerà una serie di stazioni di monitoraggio con elevati standard di sicurezza e affidabilità, in grado di migliorare, laddove necessario, le caratteristiche dell’attuale Rete sismica nazionale con particolare riguardo ai principali centri abitati.

L’Arma faciliterà l’installazione di stazioni sismiche per il monitoraggio e la sorveglianza sismica, vulcanica e ambientale all’interno delle proprie caserme disseminate sul territorio nazionale, presidiate h24 e ubicate in posizioni strategiche tali da garantire una copertura ottimale del territorio. Tali siti diventeranno nuovi nodi della Rete sismica nazionale, ospitando stazioni che il personale dell’Ingv-Ont installerà con il supporto logistico del personale dell’Arma.

Le stazioni di monitoraggio della Rete saranno dotate di sensori per il monitoraggio di fenomeni sismici, quali velocimetri/accelerometri, o eventuali altri sensori di interesse per le attività previste.

L’implementazione della Rete permetterà di migliorare le attività di monitoraggio sismico e vulcanico sul territorio nazionale, incrementando il numero e la qualità delle stazioni, garantendo, in caso di variazioni significative della sismicità o in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, una sorveglianza ottimale e la capacità di intervento su tutto il territorio nazionale.