foto SIR/Marco Calvarese

Durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua francese, il Papa ha ricordato una suora “uccisa barbaramente” in Centrafrica, chiedendo ai 20mila fedeli presenti oggi in piazza San Pietro di pregare per lei. “Preghiamo per suor Ines Nieves Sanchez, di 77 anni, educatrice dei poveri, uccisa barbaramente in Centrafrica, proprio nel locale dove insegnava a cucire alle ragazze. Una donna in più che dona la sua vita al servizio dei poveri: preghiamo per lei”.