Papa Francesco: Tornielli, “non ha voluto fare pressioni sull’episcopato italiano per un nuovo Sinodo”

“Le parole meditate che il Papa ha pronunciato in apertura dei lavori della 73ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana sono state interpretate da qualcuno come un evidente sostegno in favore della celebrazione di un prossimo Sinodo della Chiesa italiana. Rileggendo con attenzione l’intervento del Pontefice si comprende però che Francesco non ha voluto fare pressioni sull’episcopato italiano per indirizzarlo a organizzare – magari in tempi rapidi – un nuovo Sinodo, quanto piuttosto abbia inteso indicare ancora una volta un metodo”. A spiegarlo è il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, che commentando le parole rivolte ai vescovi italiani all’inizio della loro assise, in corso in Vaticano fino a domani, spiega che “il cammino della sinodalità che coinvolge tutto il popolo di Dio, e quello della collegialità episcopale in comunione con il Vescovo di Roma, sono stati citati dal Papa per evitare scorciatoie che inevitabilmente rischiano di poggiarsi sulle idee di alcuni invece che sulla realtà e sul coinvolgimento dal basso. È una via certamente meno immediata, più di lungo respiro, ma che prevede un lavoro di base e passa per il coinvolgimento di tutti nella Chiesa italiana, non soltanto degli addetti ai lavori o delle élite”. “A questo movimento dal basso verso l’alto, Francesco ne ha aggiunto un secondo, dall’alto verso il basso”, fa notare Tornielli: “Ma anche qui, a scanso di equivoci, ha richiamato esplicitamente il discorso che aveva rivolto alla Chiesa italiana durante il V Convegno nazionale a Firenze, il 10 novembre 2015. Un discorso che ‘rimane ancora vigente e deve accompagnarci in questo cammino’, nel quale aveva invitato ogni diocesi, ogni comunità e ogni parrocchia ad avviare ‘in modo sinodale’ un approfondimento dell’esortazione Evangelii gaudium, traendo da essa criteri pratici per attuarla”. “Non è un mistero che il Papa ritenga ci sia ancora molto lavoro e cammino da fare in questa direzione, come ha sottolineato pochi giorni fa al convegno della diocesi di Roma”, chiosa Tornielli.