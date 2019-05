Papa Francesco: nomina due vescovi ausiliari in Cile e un nuovo vescovo in Brasile

Il Papa ha nominato oggi tre nuovi vescovi: due vescovi ausiliari in Cile e un nuovo vescovo in Brasile. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede. Diventano vescovi ausiliari dell’arcidiocesi di Santiago del Cile don Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz, del clero della medesima arcidiocesi, finora parroco della parrocchia Sagrado Corazón de Jesús a Santiago, e padre Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi, finora direttore della comunità salesiana in Vaticano e cappellano della Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile dello Stato della Città del Vaticano. La nomina brasiliana riguarda, invece, don Edson Batista de Mello, del clero di Novo Hamburgo, finora coordinatore diocesano di pastorale e parroco di Nossa Senhora da Conceição a São Leopoldo, che diventa vescovo nella diocesi di Cachoeira do Sul.