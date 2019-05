Papa Francesco: Gisotti, “ha salutato Denis Mukwege, Nobel per la Pace 2018”

“Questa mattina, al termine dell’udienza generale, il Santo Padre ha salutato, al ‘baciamano’, il dottor Denis Mukwege, Nobel per la Pace nel 2018”. A riferirlo ai giornalisti è il direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. Denis Mukwege, nato a Bukavu il 1º marzo 1955, è un medico e attivista della Repubblica Democratica del Congo. Specializzato in ginecologia e ostetricia, ha fondato nel 1998 il Panzi Hospital, ospedale in cui è diventato il massimo esperto mondiale nella cura di danni fisici interni causati da stupro. Nel 2014 ha ricevuto dal Parlamento europeo il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, quattro anni prima del Premio Nobel.