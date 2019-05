Papa Francesco: 20mila in piazza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro alle 9.10 circa, e come ormai è diventata quasi consuetudine ha fatto subito fermare la jeep bianca scoperta per far salire a bordo cinque bambini, quattro femminucce e un maschietto, tutti vestiti con il saio bianco della Prima Comunione. Tra i 20mila fedeli presenti oggi in piazza, anche un gruppo di pellegrini cinesi, alcuni dei quali provenienti dalla diocesi di Shanghai. Terminato il giro tra i vari settori della piazza, acclamato da 20mila fedeli – stando ai dati della Prefettura della Casa Pontificia – Francesco si è congedato dai suoi piccoli ospiti, facendoli scendere e salutandoli uno ad uno, e prima di percorrere a piedi il percorso che lo conduce fino alla sua postazione al centro del sagrato è tornato indietro verso la prima fila delle transenne, richiamato a gran voce da un gruppo di militari, per salutarli.