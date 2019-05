Mezzogiorno: Svimez e Fondazione R&I, il 27 maggio a Roma seminario su “Un’industria fondata sulla conoscenza”

Sarà dedicato a “Un’industria fondata sulla conoscenza: la nuova sfida del Mezzogiorno” il seminario promosso da Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno (Svimez) e Fondazione R&I in programma per lunedì 27 maggio a Roma. Dalle 17.30, nella sede dell’Accademia nazionale dei Lincei in via della Lungara 10, interverranno Luca Bianchi (direttore dello Svimez), Marcella Panucci (direttore generale di Confindustria), Antonio Pedone (socio Linceo e già professore ordinario di Scienza delle finanze), Alessandro Profumo (amministratore delegato di Leonardo spa e presidente della Fondazione R&I) e Dario Scannapieco (vicepresidente della Banca europea degli investimenti). Il seminario, presieduto e coordinato da Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale, sarà concluso da Adriano Giannola, presidente dello Svimez. Sarà presente anche Riccardo Varaldo, autore del “Quaderno Svimez” dal titolo “Il problema del rinascimento dell’industria manifatturiera: la sfida del Mezzogiorno” che ha ispirato l’incontro.