Medici cattolici: il 21 e 22 giugno la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. In udienza da Papa Francesco

Sabato 22 giugno Papa Francesco riceverà in udienza la Federazione internazionale delle Associazioni dei medici cattolici (Fiamc) riunita Roma (dal 21) per celebrare la sua consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Si tratta dell’appuntamento finale del programma che vedrà i partecipanti riuniti presso la Pontificia Università Urbaniana. La giornata di venerdì 21 giugno verrà scandita da tempi di preghiera, di meditazione e di studio con diverse relazioni dettate, tra gli altri, dai docenti dell’Università belga di Namur, Étienne Montero e Dominique Lambert, José-Maria Simon Castellvi, presidente onorario Fiamc, padre Arnaldo Pangrazzi, sacerdote dell’ordine dei camilliani. Atteso anche un messaggio di mons. Bruno-Marie Duffé, segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede. Le conclusioni sono affidate a Bernard Ars, presidente della Fiamc.