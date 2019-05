“Il connazionale Alessandro Sandrini è stato liberato al termine di un’articolata attività condotta, in territorio estero, in maniera coordinata e sinergica dall’intelligence italiana, dalla polizia giudiziaria e dall’unità di crisi del Mae”. Lo dichiara il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in merito alla liberazione di Alessandro Sandrini, rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016.