Elezioni europee: vescovi Repubblica Ceca, “votate per i candidati con cristianesimo come stile di vita”

(Bratislava) “Il futuro dell’Europa è nelle nostre mani. Sosteniamone il volto cristiano con i nostri voti, affinché la nostra casa comune possa essere un luogo di convivenza nell’amore e nel servizio reciproco”, si legge nel messaggio dei vescovi della Boemia e della Moravia riguardo alle prossime elezioni del Parlamento europeo. I membri della Conferenza episcopale ceca riflettono sul profilo personale dei candidati ideali e sul cristianesimo come stile di vita: “Il cristianesimo appartiene all’Europa. Non come un semplice fenomeno culturale, ma come uno stile di vita radicato veramente in Cristo. Secondo i presuli, i cosiddetti valori cristiani senza Cristo sono solo un guscio vuoto e senza vita ed è per questo che è cruciale votare per quei candidati “per i quali governare significa servire, e per cui amare il prossimo non è solo una frase o un gesto, ma uno stile di vita sincero. I vescovi ammettono che la coesistenza degli Stati membri all’interno dell’Ue non è sempre idilliaca, ma – come sottolineano – ciò non è che un’ulteriore valida ragione per partecipare alle elezioni.