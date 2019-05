Elezioni europee: per invitare al voto arte, spettacoli, siti internet e una nuova foresta. Esempi da Lituania e Paesi Bassi

(Bruxelles) “Celebriamo queste elezioni come momento in cui ritrovarci. Votare è un privilegio e non è mai un atto al singolare. Quindi vai ai seggi con la tua famiglia e i tuoi amici”. È uno degli slogan della campagna internazionale “Vote together “, creata dal fotografo Wolfgang Tillmans. Sul sito https://votetogether.eu/it/blog/ oltre alle spiegazioni sul significato dell’Europa e del voto, tanto materiale da scaricare e riprodurre. Nascerà invece in Lituania una “foresta elettorale” se tanti elettori andranno alle urne, dopo essersi registrati insieme a 4 amici sul sito https://apsodink.eu/. Certificando il voto avvenuto una piantina a nome loro sarà collocata vicino al Centre of Europe, a Vilnius.

I lituani possono anche partecipare a un dipinto virtuale collettivo riguardo le elezioni sulla piattaforma Vote4Art. Si collezionano 24 pixels ogni giorno ma se si va a votare se ne ricevono 84. Ad Amsterdam stasera due ore di spettacolo, interventi, video, parole al Uitkijk per aiutare a comprendere la posta in gioco alle elezioni e “Dare il via alla corsa per l’Europa” (questo il titolo della serata), poiché gli olandesi votano domani.