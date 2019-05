Elezioni europee: Parlamento Ue, 1200 giornalisti per la notte elettorale. Sir in diretta da Bruxelles

Bruxelles, 22 maggio: preparativi in vista della notte elettorale del 26 maggio

(Bruxelles) Sono 1.200 i giornalisti accreditati al Parlamento europeo – fra i quali lo staff del Sir – per la notte elettorale fra domenica 26 e lunedì 27 maggio. Un evidente segnale di interesse per queste votazioni, certamente superiore a tutte le edizioni precedenti (si vota ogni cinque anni, l’ultima volta fu nei giorni 22-25 maggio 2014).

All’interno della sede di Bruxelles dell’Eurocamera si lavora a ritmo serrato per predisporre le postazioni straordinarie per un così alto numero di giornalisti; anche l’emiciclo viene trasformato in una enorme sala stampa, dove saranno proiettati i risultati delle elezioni nei 28 Paesi membri a partire dalle 23.15 di domenica sera.