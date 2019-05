Elezioni europee: canzoni, moda eventi, anche imprese e piattaforme si mobilitano per il 23-26 maggio

(Bruxelles) La mobilitazione per l’Europa passa anche attraverso la partecipazione di compagnie e piattaforme. Alcuni esempi: Spotify ha creato la play list “Go vocal Europe”, 28 canzoni dai 28 Paesi dell’Ue (per l’Italia c’è Soldi di Mahmood); anche la piattaforma Kialo ha lanciato diversi dibattiti sull’Europa, in diverse lingue, legate alla campagna #stavoltavoto.

Numerose le compagnie tedesche in campo per sensibilizzare al voto, come la Deutsche Telekom, la Volkswagen o le ferrovie tedesche, Deutsche Bahn, che portano avanti una campagna attraverso i loro media e i loro schermi; insieme ad altre compagnie tedesche hanno illuminato per una settimana la stazione ferroviaria di Berlino con i colori della bandiera europea. Su Instagram, Vogue Italia ha lanciato #weloveEU con una serie di foto di celebrità che indossano la maglietta dell’Europa. La compagnia di scooter Lime ha annunciato che offrirà “un giro gratis il giorno delle elezioni, in modo che tu possa andare a votare in modo divertente, facile e sostenibile”.