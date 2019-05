Elezioni europee: Assocalciatori aderisce a #stavoltavoto e presenta un sondaggio sul rapporto tra atleti e Ue

Scende in campo anche il calcio al fotofinish della campagna elettorale, per dire che cosa gli atleti si aspettano dall’Europa. Saranno infatti presentati venerdì 24 maggio a Roma i risultati di un sondaggio sul rapporto tra i professionisti del calcio, la partecipazione al voto e l’Europa, indagine lanciata da Assocalciatori (Aic) e dal Parlamento europeo. “Le calciatrici e i calciatori andranno a votare alle elezioni di domenica? Se non votano, perché? E cosa chiedono all’Europa? Sono queste – spiega una nota dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia – le principali domande del sondaggio con il proposito di fare luce sul rapporto che lega i calciatori e le calciatrici con la politica comunitaria”. I risultati del sondaggio saranno presentati dal presidente della Aic Damiano Tommasi, che illustrerà anche i temi che per il mondo del calcio sono prioritari per la prossima legislatura europea (fine carriera, lotta al doping, lotta al match fixing, violenza negli stadi, lotta al razzismo, inclusione delle donne…). Con questa iniziativa anche Assocalciatori aderisce alla campagna #stavoltavoto dell’Ue per sensibilizzare i cittadini comunitari sull’importanza della partecipazione elettorale. Questo evento, fa sapere l’Ufficio romano, sarà “l’ultimo atto della campagna istituzionale” e sarà quindi “l’occasione per fare il punto sulle tante iniziative lanciate per portare gli elettori al voto”. L’appuntamento è venerdì 24 maggio, alle ore 15, nella Sala delle Bandiere dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia (via IV Novembre 149 – Roma).