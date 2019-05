Diocesi: Pompei, per chiusura mese mariano pellegrinaggi a piedi da Sorrento e Napoli

Migliaia di persone parteciperanno ai tradizionali pellegrinaggi a piedi da Napoli, Sorrento e da tante altre città vicine o lontane a Pompei che chiudono il mese mariano. I primi a mettersi in cammino saranno i fedeli della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia che partiranno alle 22.30 di venerdì 24 dalla parrocchia Santa Lucia di Sorrento. Lungo il percorso, si aggiungeranno i fedeli di altri comuni della Penisola, fino a raggiungere Pompei alle 6.30. Qui, nel piazzale “San Giovanni XXIII” del santuario, parteciperanno alla santa Messa presieduta dal loro arcivescovo, mons. Francesco Alfano. “Siamo veramente in tanti, uomini e donne, anziani e adulti, giovani e ragazzi, a rappresentare l’intera famiglia diocesana, Chiesa pellegrina in questa terra benedetta da Dio, popolo in cammino verso la patria celeste. Molto volentieri, dunque, invito tutti quelli che possono a partecipare a questa intensa esperienza di preghiera nel buio della notte aspettando l’alba: il Signore Gesù che ha vinto la morte con la sua resurrezione ci conceda di essere testimoni gioiosi del Suo amore insieme a Maria, nostra madre, sorella e amica!”, ha scritto mons. Alfano nell’invito a partecipare.

“Di generazione in generazione mi chiameranno Beata” è il tema che guiderà i fedeli della diocesi di Napoli che, alle 12.30 del 25 maggio, dopo la benedizione, si metteranno in cammino per raggiungere Pompei. La partenza è fissata, come ogni anno, presso la basilica Santa Maria del Carmine Maggiore, per proseguire, poi, verso Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, dove, ad ogni tappa, si aggiungeranno altri pellegrini. La tradizione del cammino di fede a piedi, nata negli anni ’60 per iniziativa dei giovani di Azione Cattolica, è un evento sempre tanto atteso dai fedeli napoletani e di altre diocesi campane che, nello stesso giorno, giungono nella città mariana affrontando un lungo cammino. I fedeli napoletani raggiungeranno la città mariana alle 21. Radunati nel piazzale reciteranno il Rosario meditato e, infine, parteciperanno alla celebrazione eucaristica presieduta dal card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli.

Nello stesso giorno, a Pompei giungeranno a piedi anche i fedeli di San Giuseppe Vesuviano (Na) e San Marcellino (Ce).

Chiuderà il mese dedicato alla Madonna l’appuntamento di venerdì 31, quando ci si ritroverà, alle 18, nel piazzale San Giovanni XXIII per la recita del Rosario per la pace universale. Alle 19, poi, ci sarà la Messa e, infine, alle 19.45, la processione aux flambeaux che, attraversando piazza Bartolo Longo, raggiungerà il santuario dove si assisterà al tradizionale rito di chiusura del quadro.