Diocesi: Aversa, venerdì la premiazione del XV concorso scolastico promosso dal Serra Club

Venerdì 24 maggio, alle ore 9,30, nella sala Guitmondo del Seminario vescovile di Aversa, si svolgerà la premiazione dei vincitori del concorso scolastico, giunto alla XV edizione, indetto da Serra International Italia. Saranno presenti il vescovo, mons. Angelo Spinillo, e il vicario generale della Diocesi, mons. Francesco Picone. “La comunicazione: luogo per esprimere la propria responsabilità nella ricerca della verità e nella costruzione del bene” (Papa Francesco) è stato il tema del concorso.

Quest’anno hanno partecipato 30 scuole della diocesi di Aversa, con molti lavori, di varie forme espressive, “tutti originali e degni di menzione – spiega una nota -, perché frutto di attenzione personale alla comprensione del messaggio del Papa che invita a diffidare delle fake news”.

Oltre alla premiazione degli alunni risultati vincitori per il concorso diocesano, verrà data notizia dei vincitori del concorso nazionale: gli allievi del liceo Siani di Sant’Arpino si sono classificati al secondo posto, con un video da loro realizzato che ha riscosso unanime consenso dalla commissione giudicatrice nazionale. Gli allievi riceveranno il premio a Roma, il 2 giugno, alle ore 10 presso l’hotel Ergife, insieme con gli alunni pervenuti da ogni regione italiana.

In Seminario è stata allestita la mostra “I santi della porta accanto”, un percorso figurato di storie vocazionali di giovani dei nostri tempi recenti, che tutti gli ospiti potranno osservare. Inoltre, è prevista la mostra dei disegni e delle creazioni, l’esibizione dei gruppi musicali e di ballo, la visione dei filmati, e la lettura dei saggi pervenuti a cura degli studenti.