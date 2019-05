Diocesi: Acireale, sabato un incontro su come “essere un buon genitore” in “una società in cambiamento”

Sabato 25 maggio, con inizio alle ore 9, nei locali del Seminario di Acireale, avrà luogo l’incontro sul tema: “Come essere buon genitore – famiglia e figli: una società in cambiamento”.

Organizzato dall’Uciim, sezione Giuseppe Patanè di Acireale, in collaborazione con la diocesi di Acireale e il Seminario vescovile, diretto da don Marco Catalano, con l’Anpec, il Cad, Labirinto a colori, l’appuntamento, che rientra nel Maggio dei libri, prevede, tra gli altri, i saluti di mons. Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale e vice presidente della Cei, del padre spirituale del Seminario, don Gaetano Pappalardo, del sindaco di Acireale, Stefano Alì. Interverranno don Francesco Mazzoli, consulente dell’Uciim Acireale, cappellano dell’Istituto penitenziario per minorenni di Acireale, Giuseppe Maira, psicopedagogista, mediatore familiare, pedagogista clinico, Patrizia Billa, direttore dell’Anpec Sicilia, pedagogista clinico, e Rita Calderone, presidente dell’Uciim, sezione Giuseppe Partano e pedagogista.

Modereranno l’incontro Francesca De Cristoforo, scrittrice, ed Ester Chiarenza, insegnante.