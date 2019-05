Creato: suor Kinsey (Francescane Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria), con la campagna “Seminare speranza per il pianeta” per fare la differenza

“Un’opportunità offerta ad ogni sorella consacrata per fare la differenza nella nostra cura del pianeta”. Con queste parole suor Sheila Kinsey, delle Suore Francescane Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, ha definito la campagna “Seminare speranza per il pianeta”, promossa dalla Commissione giustizia, pace e integrità del Creato dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg) in collaborazione con il Movimento cattolico mondiale per il clima. “Il cambiamento non è possibile senza motivazioni e senza un processo educativo”, ha ricordato la religiosa che della Campagna è la coordinatrice. “Serve una conversione sia personale che collettiva”, ha detto suor Kinsey per la quale “occorre andare avanti insieme, con una risposta orchestrata e coordinata, mettendosi in ascolto del pianto della Terra e del grido dei poveri”. Intervenendo alla 92ª Assemblea dell’Unione superiori generali (Usg) che si è aperta oggi ad Ariccia, suor Kinsey ha presentato la Campagna, basata sui verbi “vedere, giudicare, agire”, che si articola in una serie di iniziative tra cui i webinar, cioè corsi online, su argomenti specifici ed eventi a livello locale promossi dalle diverse Congregazioni. Senza dimenticare il sito internet dedicato che raccoglie notizie, mette a disposizione materiali e condivide buone prassi.