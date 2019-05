Pace: card. Bassetti, “il Papa sarà a Bari il 23 febbraio 2020 per l’incontro sul Mediterraneo”

Papa Francesco parteciperà, il 23 febbraio 2020, alla giornata conclusiva dell’Incontro di riflessione e spiritualità per la pace, che si svolgerà a Bari dal 19 al 23 febbraio del prossimo anno. Ad annunciarlo, al termine della sua introduzione ai lavori dell’Assemblea generale dei vescovi italiani, è stato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei. “Del progetto europeo è parte integrante il Mediterraneo”, ha sottolineato Bassetti, invitando a cogliere “in questa luce” l’incontro di Bari. “Sarà un’assise unica nel suo genere tra i vescovi cattolici di tutti i Paesi lambiti dal Mare Nostrum”, ha annunciato il presidente della Cei: “Un incontro che si prefigge di contribuire alla promozione di una cultura del dialogo e della pace per il futuro dell’intero bacino mediterraneo”.”Papa Francesco non soltanto ha benedetto l’iniziativa, ma vi ha posto il suo sigillo, assicurandoci la sua partecipazione nella giornata conclusiva”, ha assicurato.