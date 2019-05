Francesco d’Assisi: Monda, “radicale evangelismo”, come quello di Papa Francesco

“Radicale evangelismo”. Andrea monda, direttore de L’Osservatore Romano, ha preso in prestito l’espressione usata dal teologo Yves Congar – e a sua volta utilizzata dall’autore del libro – per descrivere il carisma di San Francesco d’Assisi, e assimilarlo a quello del primo Papa della storia che ha avuto il coraggio di assumerne il nome. Intervenendo alla presentazione del volume “Francesco ieri e oggi. Vita e attualità del Santo di Assisi”, edito dalla Libreria editrice vaticana e scritto da mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento e uno dei massimi esperti del “poverello”, Monda si è interrogato sul motivo del fascino che il Santo di Assisi, ottocento anni dopo, continua ad esercitare nel mondo. “La risposta non sta in Francesco, ma nella perenne novità del Vangelo”, ha affermato Monda: il fascino del “radicalismo evangelico” di San Francesco risiede nella “forza dell’essenzialità: le persone cercano una cosa sola, in genere cercano un volto e nel volto di Francesco hanno visto il volto di Cristo. Ed è forse per questo che Papa Francesco suscita entusiasmo, perché oggi la gente è affascinata da un messaggio semplice”. A questo proposito, Monda ha citato una frase di Chesterton, che ha dedicato una agiografia a San Francesco: “Tutto quello che aveva seminato San Benedetto da Norcia, Francesco lo ha sparso nel mondo” . “Questa frase – ha spiegato il direttore del quotidiano vaticano – potrebbe essere benissimo applicata a Benedetto XVI e Papa Francesco”. “Quai una biografia”: così Paolo Rodari, vaticanista de La Repubblicca, ha definito il volume di mons. Accrocca, che raccoglie i suoi articoli pubblicati su L’Osservatore Romano dal 2004 ad oggi: “Non si tratta di un’ageografia che scade nel devozionalismo – ha proseguito Rodari – ma di un libro dove San Francesco è riportato nella sua realtà, nella sua verità: una figura che non sta sugli altari, ma con cui tutti possono confrontarsi”.