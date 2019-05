Fondazioni di origine bancaria: Francesco Profumo è il nuovo presidente dell’Acri

“Sono convinto che quell’architrave su cui si è poggiato il percorso virtuoso di sviluppo della nostra associazione sia estremamente solido e di grande visione e possa quindi continuare a sostenere il cammino che ci attende”. Lo afferma Francesco Profumo, eletto oggi all’unanimità presidente dell’Acri, associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio. Presidente della Compagnia di San Paolo, Profumo succede a Giuseppe Guzzetti, che per vent’anni ha guidato l’associazione. “Guardando al contesto interno al nostro mondo e a quello esterno, rappresentato dall’ambiente istituzionale, sociale ed economico delle nostre comunità, oltre che nazionale – aggiunge Profumo -, credo che i nostri sforzi futuri debbano orientarsi verso tre fondamentali direttrici: il rapporto con le istituzioni a livello locale e nazionale, il rafforzamento dei presìdi di partecipazione e condivisione interni alla nostra associazione e la mozione approvata in occasione del 24° congresso nazionale, intitolato ‘Identità e cambiamento’. In essa sono stati delineati alcuni precisi impegni che rappresentano un elemento di continuità e, al tempo stesso, una responsabilità per il nostro sviluppo futuro che ci viene affidata”. Costituita nel 1912, l’Acri è un’associazione volontaria, senza fini di lucro, apolitica. Professore di macchine e azionamenti elettrici del Politecnico di Torino, Profumo è presidente della Compagnia di San Paolo dal maggio 2016.