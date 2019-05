Elezioni europee: Parlamento Ue, in un sito tutti i risultati. Sir a Bruxelles per la notte elettorale

L'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles

(Bruxelles) Sarà ancora Kantar Public per conto del Parlamento europeo a elaborare nel tardo pomeriggio e per tutta la serata del 26 maggio prossimo le proiezioni sulla composizione della futura plenaria. Tuttavia “poiché non è possibile prevedere il numero e la composizione futura dei gruppi politici del Parlamento”, spiega il sito istituzionale www.european-elections.eu su cui saranno pubblicati in tempo reale i risultati elettorali, “queste proiezioni sulla composizione del prossimo Parlamento europeo si basano sulla struttura del Parlamento uscente”. Vanno cioè viste come “un’istantanea dell’attuale situazione politica rappresentata nelle intenzioni di voto”. La composizione dei gruppi politici sarà infatti definita dai partiti nei giorni successivi alle elezioni. Saranno presenti tuttavia a Bruxelles, nella lunga notte elettorale che il Sir seguirà in diretta, i leader dei gruppi politici attuali, che commenteranno i risultati per i giornalisti accreditati. Per facilitare il lavoro dei giornalisti il Parlamento ha già predisposto sul medesimo sito una scheda per ciascun Paese contenente una serie di interessanti informazioni sulle elezioni tra cui, oltre al numero di parlamentari da eleggere (con e senza Brexit), le regole di voto, i numeri su votanti, seggi, nomi e numeri di liste e candidati.