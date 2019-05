Dottrina sociale della Chiesa: Roma, il 29 maggio il premio “Economia e società” a Mary L. Hirschfeld

Il libro “Aquinas and the Market. Toward a Humane Economy” di Mary L. Hirschfeld (Editore Harvard University Press, 2018) ha vinto la quarta edizione del Premio internazionale “Economia e società” promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, per la sezione “Pubblicazione in dottrina sociale”. Il Premio sarà conferito quest’anno nel corso di una cerimonia che avrà luogo mercoledì 29 maggio, alle ore 11, nel palazzo della Cancelleria a Roma, alla presenza del segretario di Stato vaticano, card.Pietro Parolin, e del presidente della giuria del Premio, card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga. Il Premio, di 30mila euro, viene conferito ogni due anni a “un’opera che si contraddistingue per un contributo originale all’approfondimento e all’applicazione della Dottrina sociale della Chiesa ed è di riconosciuta solidità dottrinale, nonché comprensibile al grande pubblico”. Mary L. Hirschfeld insegna Economia e Teologia all’Università Villanova (Usa). “Il suo libro – si legge in un comunicato – propone un affascinante dialogo tra il mondo dell’economia e quello della fede. Senza contestare la preziosità di alcune intuizioni dell’economia contemporanea, Hirschfeld le integra in una visione più ampia della vita umana facendo in particolare riferimento all’antropologia di Tommaso d’Aquino. L’economia non può governare le nostre società, ma deve mettersi al servizio della felicità degli uomini. Il benessere materiale è infatti un bene strumentale che trova senso e misura nella sua capacità di contribuire alla fioritura dello spirito nelle persone”. Dopo aver in precedenza premiato libri in lingua spagnola (J. L. Martínez, Ciudadanía, migraciones y religión), in italiano (S. Zamagni, L’economia del bene comune), in francese (P. De Lauzun, Finance, un regard chrétien) e tedesco (M. Vogt, Prinzip Nachhaltigkeit), la Fondazione ha premiato questa volta un testo in inglese. È in elaborazione una traduzione portoghese del testo di Hirschfeld e se ne sta approntando anche una traduzione in lingua italiana. Per questa edizione, il Premio “Giornalismo e mezzi di comunicazione sociale” non sarà invece conferito.