Diocesi: Caritas Andria presenta “Invitati per servire”, progetto per la promozione dell’anno di volontariato sociale

“Invitati per servire. Alla scuola di Giorgio La Pira”. È il progetto della Caritas diocesana di Andria per la promozione dell’anno di volontariato sociale tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni a cui è possibile aderire entro la fine di maggio. Un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva e della legalità e di orientare i giovani verso scelte più impegnative e continuative di servizio attraverso la formazione, la promozione e sensibilizzazione, la vita comunitaria e il servizio. Protagoniste del progetto saranno “le periferie”: minori e adulti in situazione di disagio, disabili e anziani. Il servizio sarà volontario e gratuito. Ai ragazzi saranno offerti gadget, libri, crediti formativi per le scuole medie superiori (eventuali tirocini formativi con le Università). L’anno di volontariato sociale è propedeutico al Servizio civile nazionale. Le adesioni vanno inviate entro il 31 maggio alla Caritas diocesana di Andria. Le selezioni si terranno il 6 e 7 giugno. È prevista, dal 28 al 30 agosto, un’esperienza formativa residenziale ad Andria. Il servizio prenderà il via il 9 settembre.