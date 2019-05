Cultura: a Milano il Premio Nobel Denis Mukwege. “Quale speranza per l’Africa?”

Sarà a Milano, domani 22 maggio, Denis Mukwege, medico congolese Premio Nobel per la pace 2018 e vincitore del Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero nel 2014. Interverrà all’incontro “Il grido di un popolo strangolato e la lotta del dott. Denis Mukwege. Quale speranza per l’Africa?” (ore 18.15, auditorium Giacomo Alberione). L’incontro si tiene nel contesto dell’iniziativa organizzata dal Gruppo editoriale San Paolo “Non c’è pace senza giustizia – In difesa delle donne violate”, che prevede anche una cena di solidarietà organizzata dai congolesi in Italia e dalla parrocchia San Pietro Martire di Cinisello Balsamo; il mattino successivo a Busto Arsizio si svolgerà la “Marcia della legalità 2019”, organizzata dal Pime, mentre a Milano una cerimonia al “Giardino dei giusti” su iniziativa dell’associazione Gariwo concluderà l’iniziativa. Numerose le associazioni a sostegno della manifestazione, che ha ricevuto l’appoggio anche dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano.