Terra Santa: Roma, 22 maggio presentazione del libro “Gerusalemme, città della pace, crocevia di conflitti”

“Gerusalemme Città della pace, crocevia di conflitti”: si intitola così il libro di mons. Bruno Forte, teologo e arcivescovo di Chieti-Vasto, pubblicato da Edizioni Terra Santa nel quale il presule dialoga con il giornalista Giuseppe Caffulli, direttore delle riviste edite in Italia dalla Custodia di Terra Santa. Il volume sarà presentato mercoledì 22 maggio alle ore 20.00 nella parrocchia di San Tommaso Moro, a Roma (via dei Marrucini, 1) alla presenza di Oren David, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, del parroco locale, mons. Andrea Celli e dello stesso presule. “Il libro – si legge in una nota – raccoglie la testimonianza personale di mons. Forte, in particolare su Gerusalemme, che nasce da una grande conoscenza della situazione religiosa e politica della regione. Come teologo e pastore, impegnato nel dialogo ebraico-cristiano, Forte riesce a tracciare un profilo della situazione attuale che incoraggia i singoli credenti e sostiene l’esperienza del pellegrinaggio come dinamica fondamentale per ogni cristiano”. Il testo è “una riflessione teologica e al contempo un tentativo di sviscerare i motivi di questo irresistibile affetto che lega i cristiani, ma anche gli ebrei e i musulmani, a queste pietre che non sono pietre morte bensì vive per la grande forza delle comunità di tutte le confessioni religiose che là vi abitano”.