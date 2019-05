Sicurezza stradale: Lentino (BastaUnAttimo), “sconcertato dal video dello schianto sull’A1”

“Ho visto il video dei due amici, pubblicato da alcune testate giornalistiche, morti nello schianto sull’A1. Resto sconcertato, è la testimonianza che tutti dobbiamo fare di più. Questi incidenti si evitano solo con l’educazione stradale, e su questo serve un impegno congiunto delle realtà sociali, del mondo della scuola, delle istituzioni tutte”. Lo afferma in una nota Carmelo Lentino, portavoce di BastaUnAttimo, la campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. “Maggiori controlli ed educazione stradale – ribadisce – devono rappresentare il focus delle azioni da porre in essere, per raggiungere l’obiettivo europeo di azzeramento dei morti nel 2050”.