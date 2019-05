San Francesco: card. Turkson ad Assisi, “urgente spogliarsi dalla bramosia del possedere e dall’indifferenza”

“Oggi, riuscire a spogliarsi dalle logiche egemoniche, dalla bramosia del possedere, dalla profonda indifferenza, atteggiamenti purtroppo culturalmente condivisi e pertanto dominanti, sarebbe più che mai urgente”. Lo ha detto il card. Peter Turkson, prefetto del dicastero per il Servizio allo sviluppo umano integrale nell’omelia della celebrazione eucaristica che ha presieduto, ieri, al Santuario della Spogliazione di Assisi. Il cardinale ha ricordato poi il monito lanciato dal Papa nella sua lettera in occasione dell’erezione del Santuario: “Il gran numero di poveri nel mondo – ha aggiunto – ci testimonia ancora la scandalosa ‘realtà di un mondo segnato dal considerevole divario tra lo sterminato numero di indigenti, spesso privi dello stretto necessario, e la minuscola porzione di possidenti, i quali detengono la massima parte della ricchezza e, in modo incontrastato, pretendono di determinare i destini dell’umanità’”. Dopo aver ricordato il “gesto profetico” della spogliazione di Francesco il card. Turkson ha auspicato che “questa eucarestia possa donarci la forza per accogliere il comandamento dell’amore, del servizio vicendevole e come Francesco d’Assisi, spogliatosi di tutto ciò che era d’ostacolo, adoperarci all’edificazione di un mondo migliore, dove l’uomo e la natura possano ritrovare una profonda simbiosi, nello sviluppo di tutto l’uomo e di ogni uomo”.