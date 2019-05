Papa Francesco: video-messaggio per “Thy Kingdom Come”, “lo Spirito Santo allarghi il nostro cuore”

(Foto Vatican Media/SIR)

La preghiera di papa Francesco per la Pentecoste, affinché lo Spirito Santo possa aprire e allargare i nostri cuori. A postarla su twitter è l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che in una recente visita a Roma, ha chiesto al Papa se voleva unirsi anche lui con un video-messaggio al movimento di preghiera globale “Thy Kingdom Come” (“Venga il Tuo Regno”). “Vieni Spirito Santo”, dice il Papa nel video. “Questo è il grido di tutti i cristiani in questo giorno di Pentecoste. Vieni Spirito Santo. La Promessa del Padre. La Promessa di Gesù. Che lo Spirito Santo possa allargare il nostro cuore, farlo diventare più grande. Tutti noi abbiamo sempre un problema, il problema che il nostro cuore tende a restringersi, a diventare sempre più piccolo, piccolo. Si chiude. Non possiamo risolvere i problemi da soli. Solo lo Spirito Santo può risolverli. Vieni Spirito Santo . E a Gesù, che venga il Tuo Regno. Il Regno del Padre che tu ci chiedi di annunciare. A voi fratelli e sorelle, con il mio fratello Justin Welby, vorremmo dirvi che vi accompagniamo in questa preghiera, ‘Venga il tuo Regno’”.

Iniziato nel 2016, come un invito dagli Arcivescovi di Canterbury e York alla Chiesa d’Inghilterra, il movimento “Thy Kingdom Come” è diventato un appello internazionale ed ecumenico alla preghiera. Nel sito ufficiale della iniziativa si ricorda che dopo il primissimo giorno dell’Ascensione, i discepoli si riunirono con Maria, dedicandosi costantemente alla preghiera mentre attendevano l’effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. “Come loro, la nostra fiducia nel dono dello Spirito Santo è totale. Da soli non possiamo fare nulla”. Attraverso i secoli i cristiani hanno ripetuto questa invocazione di preghiera per la venuta dello Spirito Santo e “Thy Kingdom Come” riprende questa tradizione. Negli ultimi tre anni, è diventato un vero e proprio movimento globale ed ecumenico al quale hanno aderito sempre più comunità che si stringono in preghiera nei giorni tra l’Ascensione e la Pentecoste.

Prima del video-messaggio di Papa Francesco, l’arcivescovo Welby spiega come è andata. “E’ successa una cosa meravigliosa qualche tempo fa. Ho avuto il grande privilegio di visitare papa Francesco che è straordinario. Gli ho chiesto quasi sfacciatamente se era disponibile a lanciare un messaggio per “Thy Kingdom come” e senza esitazione ha rilasciato questo messaggio. Ascoltatelo attentamente estremamente di ispirazione”.